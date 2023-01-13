В оккупированном Энергодаре оккупанты выгоняют из квартир местных жителей – ЦНС

Российские оккупанты отбирают квартиры у людей в Запорожской области. Военные преступники РФ делают это с целью, чтобы поселить в захваченном городе свои людей.

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Об этом сообщает ЦНС. Отмечается, что оккупанты прямо отбирают жилплощадь у украинцев и пытаются поселить там новых работников с территории России.

Дело в том, что из-за сопротивления работников ЗАЭС, россияне вынуждены свозить в город новых для выполнения обязанностей.

"Во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС. Это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками и продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что незаконные командировки в Энергодар работников АЭС с территории России происходят системно.

"Для поощрения "командировок" в Украину парламент РФ принял соответствующий закон о предоставлении работникам, которые согласились", – сообщает ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Запорожской АЭС, которые сохраняют верность Украине, будут получать не 20, а 50% надбавки к зарплате. Решение должно было вступить в силу с 1 января 2023 года.

Также OBOZREVATEL писал, что 5 октября президент РФ Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС (ЗАЭС) в федеральную собственность России. "Энергоатом" в ответ объявил такие действия ничтожными и заверил, что ЗАЭС остается украинской.

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