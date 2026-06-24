В оккупированном Крыму до осени отменили детские спортивные мероприятия: что происходит
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В аннексированном Крыму до 1 сентября 2026 года оккупанты отменили спортивные мероприятия и тренировки для детей и подростков. Соответствующее решение вступило в силу с 22 июня на всей территории полуострова.
О введенных ограниченияхсообщила так называемая министр спорта Крыма Ольга Торубарова. Она обнародовала документ, согласно которому учебно-тренировочные занятия для несовершеннолетних спортсменов отменяются на период с 22 июня по 1 сентября 2026 года.
Под ограничения попали воспитанники спортивных учреждений в возрасте до 18 лет. Также оккупационные власти приостановили проведение чемпионатов, первенств, кубков и других спортивно-массовых мероприятий.
В документе также указано, что на данный момент приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий на территории полуострова. Кроме того, приостановлен организованный выезд спортсменов для участия в соревнованиях и других мероприятиях за пределами Крыма.
Ограничения по соображениям безопасности
Накануне оккупационные власти также объявили о приостановке приема детей в лагеря. Причиной назвали соображения безопасности.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 11:00 22 июня до 1 сентября 2026 года в регионе приостанавливается бронирование мест, прием и размещение детей и детских групп в организациях отдыха и оздоровления. Такие же ограничения распространяются и на другие объекты размещения, где планировалось проведение туристических или других мероприятий для детей.
"На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей", – написал Аксенов.
Что предшествовало решению
Ранее родители детей сообщали в социальных сетях, что на фоне массированной атаки на аннексированный полуостров один из автобусов, следовавший в детский лагерь "Артек", развернули по дороге.
Позже в сети появилось видео, на котором женщина утверждает, что ей позвонили из так называемого Министерства образования Крыма и сообщили об отмене всех смен в лагерях в этом году. Официального подтверждения полной отмены работы детских лагерей на момент публикации не было.
Как писал OBOZ.UA:
– Бензин марки АИ-95 в Крыму (Украина) за наличные доступен только на нескольких АЗС. На большинстве заправок этот вид топлива либо отсутствует вовсе, либо заправиться им можно только по талонам.
– В Рязани (РФ) тоже начали жаловаться на дефицит бензина после остановки местного нефтеперерабатывающего завода, который получил повреждения в результате атаки дронов. На многих заправках исчезло топливо популярных марок АИ-92 и АИ-95.
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