В оккупированном Крыму российским военным порезали колеса: теперь ищут 'диверсантов'

Во временно оккупированном поселке Новоозерное (Крым) неизвестные порезали шины в автомобилях российских вояк. Всего повредили четыре транспортных средства.

Их "хозяева" заявили, что сперва сами хотят разыскать "хулиганов", а если не выйдет – обратятся в полицию. Инцидент произошел ночью 5 марта на улице Героев десантников, 17.

"Порезали колеса на 4-х машинах военнослужащим, может кто-то видел хулиганов – помогите их найти. Если сами найдем, постараемся договорится о возмещении", – говорилось в сообщении местного Z-паблика.

Его авторы посочувствовали оккупантам и заявили, что посодействуют "любым путем". Они даже предложили провести "гражданское расследование".

Но потом посоветовали российским военным обращаться в полицию, хотя предупредили: "найти виновных шансом мало", поскольку авто были "без наблюдения и охраны".

В Z-паблике также указали про причастность к инциденту "диверсантов", упомянув проукраинский Telegram-канал. "Крымский ветер". Там на это отметили: "Нас там нет".

Как сообщал OBOZ.UA, наемные российские военнослужащие-спецназовцы устроили разборки с гражданскими в поселке Черноморское временно оккупированного Крыма. По словам очевидцев, они ворвались в кафе "Крепость" и избили гостей, также запугивая их стрельбой.

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