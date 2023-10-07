В оккупированном Крыму слышали звуки взрывов, виднеется дым. Фото

Во временно захваченном войсками России Крыму днем в субботу, 7 октября, прогремели взрывы. В небе были видны следы от ракеты, а в Джанкое, вероятно, есть прилет.

В Telegram-канале Крымский ветер опубликовали фото с оккупированного Джанкоя, на котором видно дым. Взрывы было слышно 17:50.

Как пишет канал, о громком взрыве сообщили местные жители из Черноморского, Красноперекопского и Джанкойского районов. На опубликованных фото в небе виден инверсионный след ракеты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября в районе бухты у временно оккупированного Севастополя раздались взрывы. Российские оккупанты убеждают, что используют табельные средства маскировки. Перед этим в городе раздался сигнал воздушной тревоги.

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