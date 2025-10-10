В оккупированном Крыму топливный кризис набирает обороты: бензин сливают прямо из припаркованных авто – 'Атеш'

Во временно оккупированном Россией Крыму усиливается топливный кризис. В добавок к огромному дефициту топлива оккупационные власти мизерные запасы направляют на потребности российских войск, то же, что достается гражданским, попросту гробит машины.

Вследствие этого набирает обороты новый вид преступлений: бензин на полуострове воруют из баков припаркованных на улице авто. О ситуации рассказали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

Информацию о все больше усугубляющемся топливном кризисе в Крыму в "Атеш" получили от информаторов из Феодосии. На полуострове и без того неважное положение гражданских еще больше усложняют назначенные оккупантами "власти".

"Оккупационная власть специально ограничивает запасы для гражданских, чтобы в приоритетном порядке заправлять российские оккупационные войска. Водители жалуются не только на дефицит, но и на низкое качество. Топливо имеет запах краски, после заправки машины глохнут и плохо заводятся", – отмечено в сообщении.

Тем временем все больше крымчан (либо "гостей" оккупированного полуострова) проблему отсутствия бензина начинают решать радикально.

"Резко участились криминальные случаи. Бензин сливают прямо с припаркованных машин на улицах!" – подчеркнули в "Атеш".

Крымчанам в движении рекомендовали по возможности сделать запас топлива минимум на месяц. Следует также максимально ограничить поездки и как можно реже использовать личный транспорт.

Крайне важно в сложившейся ситуации сохранять максимальную бдительность.

"Не оставляйте машину на улицах и без присмотра! Помимо слива топлива, участились случаи, когда оккупанты просто отбирали его у гражданских водителей... По нашим оценкам, ситуация будет только ухудшаться. Призываем всех жителей полуострова подготовиться к полному коллапсу", – заявили в "Атеш".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Крыму водители объявили "охоту на бензин".

Заправиться все еще можно на частных АЗС в селах. Там топливо еще местами есть, но цены достигают уже 90 рублей. И принимают только наличку.

На трассах на многих заправках бензина нет либо есть только одной марки: А-95 или А-92. И цены тоже высокие. Например, А-100 стоит 99 рублей. А-95 – 90 рублей, А-92 – 85 рублей.

Еще продают топливо по талонам, правда, взять их негде.

