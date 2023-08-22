В оккупированном Крыму тревожно: в Севастополе стрельба, Керченский мост перекрыт

Вечером 22 августа в оккупированном Россией Крыму стало тревожно. В Севастополе произошла стрельба.

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Соответствующая информация появилась в местных пабликах. Позже стало известно, что в связи с ЧП, Керченский мост перекрыт.

Жители Севастополя услышали, как раздаются автоматные очереди. Также были слышны взрывы. Предварительно, они произошли в районе Фиолента.

Вскоре автомобильное движение на Крымском мосту вновь было остановлено. Но, традиционно, местные "власти" не назвали причину такого решения.

К слову, от Фиолента до Керченского моста путь не близкий.

"Сегодня Буданов анонсировал множество бессонных ночей в Крыму. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено", – пишут в Telegram.

"Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, движения сопротивления на временно оккупированных территориях, и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается, вы это видите и на днях ещё увидите", – заявил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские власти пытаются отремонтировать Крымский мост, который регулярно страдает от взрывов. И несмотря на "старания" оккупантов в течение последних двух недель, там все еще наблюдаются значительные повреждения – к тому же те, которые захватчики скрыли.