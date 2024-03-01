В оккупированном Мариуполе дома 'утопают' в канализации: люди жалуются на зловоние и антисанитарию

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируется беспрецедентный уровень коммунальных аварий, в частности большие проблемы в городе – с канализационными сетями. Из-за многочисленных порывов, последствия которых оккупанты то ли не могут, то ли не хотят устранять, местные жители массово жалуются на зловоние и антисанитарию.

В немногочисленных случаях, когда оккупационная "власть" на жалобы реагирует, так называемые "ремонтники" преимущественно лишь создают видимость работы. О ситуации рассказали в Мариупольском городском совете.

В городском совете временно оккупированного города сообщили, что после российских обстрелов и бомбардировок еще в начале вторжения в Мариуполе повреждены все сети, в частности канализационные.

"Такого количества проблем с порывами канализационных стоков в городе никогда не было, как при оккупантах. О чем свидетельствуют массовые жалобы от местных жителей, жалующихся на зловоние и антисанитарию", – говорится в сообщении.

В течение не менее трех месяцев в нечистотах утопает дом по улице Воинов Освободителей, 66.

"Возле дома забился люк, в результате чего прорвало трубы в подъездах. Жители обращались с проблемой повсюду, даже в приемную главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Везде реагируют на проблему тишиной и бездействием", – отметили в горсовете Мариуполя.

На собственном опыте убедились, как работают коммунальные службы после прихода "русского мира", и люди, живущие по адресу улица Ровная, 43А. В отличие от многих "коллег" по несчастью, они даже дождались приезда "аварийной бригады". Впрочем, так называемые ремонтники ограничились перекрытием воды, ремонтировать канализационные трубы они даже не брались.

"Пятый день нет воды, а ремонтники сидят в подвале и курят. Есть фото, и никакой реакции нет. Говорят в 2022 году сидели полгода – так что сможете еще потерпеть", – процитировали в горсовете Мариуполя комментарии возмущенных жителей.

Мариупольцы отмечают, что подобного бездействия со стороны коммунальных и социальных служб в истории Мариуполя до сих пор не было.

"В коммунальных службах не хватает людей, потому что мало кто идет работать за низкую зарплату, которую еще постоянно задерживают. Поэтому качество и скорость работ соответствующая – крайне низкие", – резюмировали в горсовете Мариуполя.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе зафиксирована вспышка острых кишечных инфекций. Причиной стало засилье стихийных свалок: при оккупантах их количество растет с огромной скоростью.

Кроме того, мариупольцы вынуждены употреблять продукты питания низкого качества, которые продаются на стихийных рынках.