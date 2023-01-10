В оккупированном Мариуполе находятся более 30 тыс. россиян, захватчики готовят оборонные линии у города

Во временно оккупированном Мариуполе сегодня находится более 30 тыс. россиян. Город наполнен, например, как строителями из РФ, так и кадыровцами, бурятами и мобилизованными.

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Об этом в комментарии рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его информации, через город регулярно идут огромные колонны в сторону Донецка и Запорожья, наполненные мобилизованными и оружием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также Бойченко добавил, что сейчас известно о трех полосах обороны, которые оккупанты создают на трех направлениях, – Запорожском, Мелитопольском и Донецком. А за полосами строят сооружения.

"Под видом "восстановления" они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды", – рассказал мэр Мариуполя.

Напомним: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе зафиксирована военная деятельность российских оккупантов. По наблюдению с места она больше похожа на тренировку, чем на боевые действия.

"Колонна из двух систем ПВО С-300; 10 тягачей (в т. ч. три нагруженных авто Росгвардии) и две гражданские (по внешнему виду) фуры в сопровождении полиции оккупантов через центр Мариуполя-Мангуш-Бердянское направление. Интересно, что семь тягачей пустые", – сообщил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 января возле оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова (РФ), после чего загорелся и начал спускаться петлями вниз;

– Мариупольские коллаборанты во время блокады города давали наводку российским террористам на продуктовые штабы, чтобы создать гуманитарную катастрофу. С помощью предателей россияне уничтожали штабы, которые размещались в школах и на коммунальных предприятиях.

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