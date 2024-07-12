В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: говорят о прилете в районе аэропорта. Фото и видео

Во временно оккупированном Мариуполе днем 12 июля прогремели взрывы, также работало российское ПВО. После взрывов над городом поднялся дым.

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По предварительным данным, произошел прилет в районе аэропорта, там недавно находились вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин и глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"В Мариуполе громко! Местные паблики сообщают о работе ПВО. По словам мариупольцев, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, прилететь могло по аэропорту Мариуполя, по крайней мере, местные рассказывают, что взрывы раздавались в том районе.

"Сообщается, что там недавно был вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин и главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Оккупационные источники сообщают о "перехвате 5 ракет HIMARS". Но судя по дыму, реальность совсем другая", – добавили в Мариупольский горсовет.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе умер ребенок из-за отсутствия инфекционного отделения: он погиб во время транспортировки в Донецк, куда оккупационная "власть" отправляет в "инфекционку" детей. Между тем, в захваченном Россией городе наблюдается рост количества случаев острых кишечных инфекций.