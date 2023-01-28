В оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв: первые подробности

Утром 28 января в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя раздался громкий взрыв. Там же расположены меткомбинаты "Азовмаш" и имени Ильича.

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Об очередной "бавовне" в захваченном россиянами городе сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Причины взрыва устанавливаются.

"Но эти приятные украинскому уху звуки становятся все чаще в городе. Настолько, что оккупанты уже не употребляют "разминирование". Наверное, что-то случилось с челюстью…" – иронически заметил Андрющенко.

Позже он добавил, что после взрыва в большинстве города пропало электричество. Также отсутствует электроснабжение во многих селениях приморской части Мариупольского района.

Напомним, ранее в Мариуполе украинские партизаны ликвидировали оккупантов, разъезжавших по городу на автомобиле с Z-символикой. Белый Renault с российским нацистским знаком отправился на концерт к Кобзону вместе с ненавистными оккупантами.

Патриоты Украины предупредили врагов, что не прекратят им мстить и продолжат превращать оккупантов в "двухсотых".

Мариупольцы ждут Вооруженные силы Украины и не устают напоминать об этом российским оккупантам: на днях в городе появилась надпись "Слава ВСУ". Неизвестные смельчаки оставили ее под самым носом у захватчиков – на заборе у казармы россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Мариуполе на зданиях, заборах и в других заметных местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Ї". Мариупольцы наряду с жителями других захваченных врагом украинских городов напомнили захватчикам, что им на украинской земле не рады;

– в начале января возле оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова, загорелся и, петляя, стал снижаться.

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