В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры: чем опасна болезнь и как распознать симптомы

Во временно оккупированном Мариуполе существует угроза возникновения вспышки холеры. Холероподобный вибрион был обнаружен в водоемах, реках и морской воде в пределах захваченного россиянами города.

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В зоне особого риска – река Кальмиус и Кальчик. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

По результатам проведенных исследований на холеру в пределах Мариуполя обнаружено наличие холеровидного вибриона. Пропагандистские информресурсы заявили, что пробы в водоемах отбирали "специалисты роспотребнадзора".

В свою очередь в Мариупольском горсовете отметили, что в зоне риска река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе тубдиспансера и морской пляж в районе судоремонтного завода.

По словам медиков, купаться в этих местах опасно. Примечательно, что ранее оккупанты запретили купание в Азовском море. Несмотря на это, захватчик продолжают загрязнять воду канализационными стоками и мусором.

В Минздраве Украины сообщили, что холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Без должного лечения может привести к смерти.

Первыми симптомами холеры явлеется диарея, рвота и боль в животе. Также к характерным симптомам холеры относится частый, до 10 и более раз в сутки, понос. При этом человек теряет много жидкости – до 20 литров в сутки. В результате потери жидкости происходит сгущение крови и обезвоживание организма.

Из-за потери с жидкостью микроэлементов появляются мышечные судороги, чаще всего – начиная с икроножных мышц, обострение черт лица, глаза западают, синеют губы и ушные раковины. Также у больных холерой кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой. Кроме того, возникает одышка и резкая слабость.

Напомним, в оккупированном Мариуполе на берег выносит мертвых дельфинов. Причиной гибели морских млекопитающих стало уничтожение природной экосистемы Азовского моря российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в горсовете Мариуполя забили тревогу из-за экологической ситуации в захваченном войсками РФ городе. Центр Мариуполя из-за халатности захватчиков заливает канализационными отходами, которые попадают в городские реки и Азовское море.

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