В оккупированном Мелитополе вспыхнул завод "Гидромаш": там враг ремонтировал свою технику

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области возник масштабный пожар на территории машиностроительного завода "Гидромаш". Там враг держал личный состав, военную технику, которую также и ремонтировал.

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Густой черный дым был виден на большом расстоянии, сообщили российские Telegram-каналы и пропагандисты. Причины возгорания пока официально не озвучиваются.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения российские войска превратили завод в одну из своих военных баз – там размещали технику и личный состав.

В соцсетях опубликованы кадры большого столба дыма, который поднимается с территории завода.

Местные говорят, что "горит хорошо", а пламя видно из разных районов города. Очевидно, что огонь охватил важную для врага инфраструктуру, однако российская сторона традиционно не дает никаких официальных объяснений причин инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Новомосковске (Тульская область РФ) в ночь на воскресенье, 8 июня, заявили об атаке БПЛА. Прозвучали взрывы, после чего вспыхнул пожар на химическом предприятии АО НАК "Азот".

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