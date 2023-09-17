Совместная операция ГУР и ВМС: в Севастополе раздались громкие взрывы. Все детали

Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Зарево образовалось в районе Филеонта.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. "Власти" ситуацию пока не прокомментировали.

"Возле Автобата очень сильно слышно было", "Сильный хлопок на Монастырском шоке, дом завибрировал", "Балка Бермана слышно громко. Похоже ПВО сработало", "Корабельная взрыв слышно хлопки", "Острякова тоже слышны хлопки", – пишут крымчане.

Информацию о взрывах в Севастополе подтвердили и в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

"Фиолент и.о. Крым, что-то упало, "хлопок", пожар... Фиолентчане не паникуйте! "Хлопки" продолжаются! В нескольких районах Крыма неизвестны хлопки. По традиции местные оккупационные власти скоро сообщат – "донт паник, внеплановые учения" или ликвидация старого БК", – говорится в сообщении.

Впоследствии спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук сообщил предварительные детали попадания.

Видео дня

"Предварительно, взрывы в районе мыса Фиолент прогремели вблизи части радиотехнической разведки или части ПВО, расположенных рядом с Монастырским шоссе", – написал Братчук.

Кроме того, по данным OSINT-исследователей, взрывы могли находиться на месте расположения 475 центра радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ.

А позже оказалось, что взрывы в оккупированном Севастополе – совместная спецоперация ГУР и ВМС. Об этом сообщили Суспільному в разведке.

Затем в Telegram-канале Інформаційний спротив появилась карта ударов ВСУ по Севастополю.

"А вот благодарные коллаборанты подсветили места прилетов. Предварительно взрыв в районе части радио- радиотехнической разведки или части ПВО в районе мыса Фиолент в Севастополе. Готовим попкорн и ждем подробности", – сказано в сообщении.

В то же время, "губернатор" Севатополя Михаил Развожаев заявил, что оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе.

"Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", – выдал он.

Позже в Севастополе возник пожар. Зарево масштабное.

Как сообщал OBOZREVATEL, удар Вооруженных сил Украины по временно оккупированному Севастополю, нанесенный 13 сентября, ожидаемо вызвал истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать в ответ западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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