В октябре уничтожено больше всего российских оккупантов за все время войны, – начальник штаба обороны Британии

Потери личного состава, понесенные Россией в течение октября 2024 года, стали максимальными за все время пономасштабной агрессии против Украины. Ежедневно убитыми или ранеными российская армия теряла около 1,5 тыс. человек.

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Общие боевые потери врага в живой силе уже превысили 700 тысяч. Об этом в интервью BBC заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Октябрь этого года, по его словам, стал для России "наихудшим" с точки зрения потерь в живой силе.

Каждый день, подчеркнул Радакин, оккупационная армия теряла около 1,5 тыс. человек убитыми и ранеными. А общие боевые потери врага в личном составе достигли отметки в 700 тыс. военнослужащих.

Данные о том, что в октябре российская армия понесла рекордные потери в живой силе, озвучивают западные военные.

Хотя Москва тщательно скрывает свои потери, по словам Радакина, российское население заплатило за развязанную диктатором Владимиром Путиным агрессию "чрезвычайную цену".

"Потери России вот-вот достигнут 700 тысяч убитых или раненых – огромная боль и страдания, которые российская нация вынуждена нести из-за амбиций Путина", – сказал Радакин.

И эту страшную цену РФ платит за "крохотные приросты земли" в Украине, которую оккупантам удается захватывать.

"Нет сомнений, что Россия делает тактические, территориальные достижения и тем самым оказывает давление на Украину", – подчеркнул Радакин.

Однако и для РФ это давление стоит очень дорого – и не только в демографическом плане. По словам начальника штаба обороны Великобритании, Россия тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность, что, по его словам, является "огромными расходами" для страны.

Напомним, только за прошедшие сутки, 10 ноября, общие боевые потери РФ в живой силе составили 1350 человек.

Кроме того, украинские воины обезвредили 11 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 44 БПЛА оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.