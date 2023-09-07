В Олешках в Херсонской области взорвали авто с оккупантами: ликвидирован работник ФСБ. Видео

Во временно оккупированных Алешках Херсонской области днем 7 сентября прогремел взрыв. Как выяснилось "бавовна" накрыла автомобиль с пятью российскими захватчиками, причем двое из них – сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

Видео дня

Как указали изданию OBOZREVATEL собственные источники, один из силовиков погиб на месте. Второй – в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Три других пассажира также получили ранения, однако насколько серьезные, пока неизвестно. Достоверно, что все они прибыли в Алешки из временно оккупированного соседнего Скадовска, где проходят постоянную военную службу. А в Алешках они расправляются с местным населением, которое не смирилось с приходом России на родную землю.

По достоверным данным, известно, что к подрыву машины захватчиков причастны силовые структуры СБУ. И такая судьба постигнет каждого военного преступника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе украинский ударный дрон обстрелял автомобиль российского пропагандиста издания News Front с псевдонимом Lex. Сам он получил незначительные ранения, а вот автомобиль теперь больше напоминает решето.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!