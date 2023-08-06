В ОП ответили на заявление Кремля о желании контролировать оккупированные украинские области

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в мире не существует никаких украинских территорий, записанных в Конституцию России. Существуют только территории Украины, которые временно находятся в оккупации, поэтому Кремль должен распрощаться со своим желанием их контролировать.

Видео дня

Об этом политик написал у себя в Twitter. Все указанные земли будут освобождены в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Территории будут освобождены. Замечу также, что Конституция России не имеет отношения к постоянным юридическим документам и ее содержание не может приниматься к рассмотрению", – указал Подоляк, косвенно напомнив о внесении поправок в главный закон РФ, что противоречило не только основам государства, но и законам логики.

Напомним, что в интервью западному изданию The New York Time Песков обозначил намерения России контролировать и определять процессы на временно оккупированных территориях Украины. Он упомянул о российской конституции, куда оккупанты вписали как свои Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Подоляк прокомментировал удары по элитному району российской столицы "Москва-Сити", которые прогремели на минувшей неделе. Он заметил, что это очевидный сигнал, что России, развязавшей кровопролитную войну в Украине, пришло время отдавать долги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!