В планах Путина полная оккупация Донбасса: в разведке Латвии спрогнозировали, когда закончится война

Служба государственной разведки Латвии спрогнозировала свои сроки завершения войны в Украине, основываясь на тех данных, которыми они располагают в отношении планов Кремля. Пока диктатор Владимир Путин не утратил намерений целиком поглотить Донбасс и будет прибегать к любым возможностям, чтобы его войска прорвали украинскую оборону.

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Об этом сообщается в докладе, опубликованном силовым ведомством союзнической страны. Учитывая, что и Украина, и Россия будут вести боевые действия и штурмовать позиции врага при подходящих для себя обстоятельствах, боевые действия будут продолжаться по меньшей мере до конца 2023 года.

"Возобновление мирных переговоров пока невозможно – Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям. Сигналы, которые посылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф", – указали эксперты, добавив, что любое "перемирие" Москва будет использовать для перегруппировки войск и увеличению своих сил для наступления.

Также латвийская разведка в своем докладе особое внимание уделила поддержке Украины Западом. Путин будет предпринимать все усилия, чтобы снизить темпы и количество военной помощи для ВСУ, а также всячески угрожать применением ядерного оружия.

"Однако реальная эксплуатация "красной кнопкой" маловероятна. В первую очередь потому, что это подтолкнет Запад к прямому вмешательству в войну, а также эту идею Кремля не поддерживают и те страны, которые можно считать дружественными для РФ - Китай и Индия", – указали в документе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным Института изучения войны, войска РФ ведут активные наступательные действия в районе Сватово и Бахмута на Донбассе. В то же время путинская армия готовится к обороне на Херсонщине.

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