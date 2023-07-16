В Польше на складах был обнаружен алюминий из России, который в ЕС стремятся заблокировать санкциями. Видео

В связи с неспровоцированной военной агрессией России против Украины Европейский союз ввел санкции против России, чтобы ограничить способность Кремля финансировать войну. Однако РФ и дальше продолжает экспортировать в европейские страны некоторые товары.

Видео дня

Так в сети показали огромный склад с алюминием в Польше. Металл был произведен в России в 2023 году и сейчас находится, по словам комментатора, в польском порту Щецин.

Так, украинца очень возмутило то, что европейские страны продолжают импортировать товары российской промышленности, а страна-агрессорка продолжает наживаться и дальше спонсировать войну против Украины.

Отметим, что в Европе пока только рассматривается возможность установления санкций на российский алюминий, в то время как в Великобритании в мае был введен запрет на весь импорт этого и других металлов.

Ранее сообщалось, что три американских корпорации – Mondelez, Mars и PepsiCo – наоборот, показали стремительный рост своих продаж в России. Всем им удалось нажиться на выходе более сознательных соперников с рынка страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина впервые исключила компанию из перечня спонсоров войны. Под давлением бизнес разорвал все связи с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!