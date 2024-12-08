В посольстве США предупредили об 'увеличении ракетной угрозы': что известно

В воскресенье, 8 декабря, в посольстве Соединенных Штатов Америки сделали заявление. Там в очередной раз предупредили об "увеличении ракетной угрозы" в ближайшее время для Украины.

Видео дня

Об этом говорится на сайте дипучреждения. Американских граждан призвали в эти дни особенно следить за воздушными тревогами и искать укрытие.

"В связи с ростом угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США к повышенной осторожности", – говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили, что все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне.

"Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытия во время воздушной тревоги", - говорится в заявлении посольства.

Кроме того, в дипучреждении дали рекомендации того, что нужно делать в случае опасности:

– Определите места укрытия предварительно до объявления воздушной тревоги.

– Загрузите на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, например, Air Alert или Alarm Map.

– Немедленно найдите укрытие, если объявлена воздушная тревога.

– Следите за новостями в местных СМИ. Сохраняйте запасы воды, еды и медикаментов.

– Следуйте указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

– Ознакомьтесь с тем, что Госдепартамент может и не может делать в кризисных ситуациях.

Следует напомнить, что в посольстве США в Киеве уже не раз сообщали о возможной мощной воздушной атаке. В частности, 20 ноября этого года. Впрочем, в тот день армия агрессора не нанесла массированного удара по Украине. А на следующий день посольство возобновило работу.

Кроме того, в субботу, 23 ноября, в сети появилось фейковое сообщение о том, что работники посольств ряда государств якобы покинули Украину. Речь шла о диппредставительствах США, Великобритании, Франции, Германии, а также Китая, Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран. Впрочем, в ЦПД сразу опровергли эту информацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!