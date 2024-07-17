В Раде ослабили ответственность за самовольный уход из части и дезертирство: кого это касается

У военнослужащих, впервые самовольно покинувших место службы или совершивших дезертирство во время военного положения, появится возможность вернуться. Кроме того, они могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Видео дня

Соответствующий законопроект поддержан в Верховной Раде в первом чтении. Как отметили в Минобороне, проект закона №11322 "открывает возможность возвращения на службу".

"Существует много случаев, когда самовольно покинувшие часть военнослужащие желают вернуться в армию. Мы должны предоставить им такую возможность и создать условия для их возвращения", - отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Проектом закона предусмотрена возможность добровольного обращения дезертира к следователю или прокурору с намерением вернуться в воинскую часть для продления службы. Но намерение военнослужащего должно быть одобрено командиром.

Если законопроект будет принят, такие военные не только будут освобождены от уголовной ответственности – по возвращении в часть им будут возобновлены все выплаты и обеспечение.

Сейчас в Украине за самовольный уход с места службы предусмотрена административная ответственность. Речь идет об отсутствии на месте службы без разрешения командира или уважительной причины продолжительностью до десяти суток. За это могут наложить штраф – от пятисот до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арестовать с содержанием на гауптвахте (до пятнадцати суток).

Однако самовольное оставление места службы во время действия военного положения предусматривает уголовную ответственность с лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.

Дезертирство отличается от самовольного ухода от службы наличием намерения уклониться от службы. Оно наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. Во время действия военного положения дезертирство расценивается как государственная измена.

Как сообщал OBOZ.UA, Аурика Ротару очень осторожно прокомментировала побег из Украины сына и внука ее сестры Софии Ротару. По ее мнению, в ВСУ должны идти те, кто хочет или имеет военный опыт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!