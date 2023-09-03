В Раде зарегистрировали проект закона об отмене отсрочки от мобилизации для соискателей второго образования

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, которые получают второе или третье образование. Причина в том, что многие мужчины таким образом пытаются избежать призыва.

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Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский в эфире телемарафона "Єдині новини". Много мужчин, имеющих высшее образование, сейчас пытаются получить специальность на более низком уровне образования (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Есть информация от Министерства образования и науки, что в 2019, 2020 и 2021 годах студентов в возрасте 25+ было около 40 тысяч человек. То есть, 39-40 тысяч. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов стало 106 тысяч. В этом году цифры примерно такие же – около 100 тысяч. Это означает, что около 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью, чтобы избежать мобилизации", – сообщил нардеп.

Поэтому, по его словам, он зарегистрировал законопроект, по которому те, кто решил получить второе образование после 30 лет, не смогут воспользоваться правом на отсрочку.

Стоит отметить, что на сайте парламента документа еще нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются пересмотреть целесообразность получения мужчинами призывного возраста во время действия режима военного положения второго высшего образования. Министерство образования рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, причина – в увеличении количества желающих среди мужчин получить еще один диплом во время войны.