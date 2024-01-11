В рамках Совета Украина-НАТО создали группу по усилению украинской системы ПВО: что известно

В рамках Совета Украина-НАТО была создана рабочая группа для усиления противовоздушной обороны нашего государства для противостояния российским ракетным обстрелам. К структуре в будущем привлекут иностранные компании, которые специализируются на сфере ПВО.

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Первое заседание этой группы состоится на следующей неделе. Об этом проинформировала глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко, передает Укринформ. Как известно, 10 января состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов для обсуждения российских обстрелов.

По словам Галибаренко на первом заседании, Украина планирует озвучить свои предложения, а также услышать предложения партнеров.

"На определенном этапе к этой работе будут привлечены даже компании, имеющие передовые технологии в этой сфере, чтобы не был такой себе теоретический дискурс", – отметила она.

Галибаренко сказала, что в ходе Совета Украина-НАТО сюзники отметили высокую эффективность системы ПВО Украины и выразили намерение в дальнейшем ее поддерживать, включая поставки средств ПВО и соответствующих боеприпасов.

"Наши союзники отметили эффективность противовоздушной обороны. По уровню сбития "шахедов" и крылатых ракет мы говорим об эффективности более 80 процентов. С баллистическими ракетами о такой эффективности говорить пока не приходится, по известным причинам", – отметила дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что союзники по НАТО на встрече с Украиной вновь заверили, что продолжат оказывать стране "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. В частности, члены блока планируют предоставить Украине в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

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