В РДК заявили о новом рейде в Белгородскую область и назвали основную задачу

Не успели россияне отойти от серии "бавовны" на территории Белгородской области, как бойцы русского добровольческого корпуса анонсировали новую. Граждане РФ, воюющие в составе Вооруженных сил Украины, готовы к полному освобождению региона, оккупированного, по их мнению, Кремлем.

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Об этом они написали на своем Telegram-канале. То, что белгородцы массово выезжают с насиженных мест вглубь России, очевидный признак того, что диктатор Владимир Путин развязал войну, пришедшую и на его территорию.

"Приграничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): брошенные дома, брошенные жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции", – рассказали бойцы.

Учитывая ситуацию, они намерены закрепиться в Белгородской области. Здесь они смогут противостоять преступному режиму оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в мае в сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области, впоследствии они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и мероприятии передовых групп в Грайвороне.

Представители Русского добровольческого корпуса подчеркивают, что бороться с российским агрессором можно не только в Украине, но и на оккупированных кремлевским режимом территориях.