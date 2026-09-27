В результате атаки РФ повреждена резиденция посла Саудовской Аравии, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российской атаки поврежден дом, используемый в качестве резиденции посла Саудовской Аравии. По его словам, в целом с начала атаки Россия применила 277 ударных дронов различных типов, 155 из них – реактивные.
Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он отметил, что в Киеве в результате ударов повреждены два детских сада, две школы, жилой дом, СТО, складские помещения и объекты связи.
Зеленский призвал усилить давление на Россию
Зеленский заявил, что если бы Россия действительно готовилась к реальным шагам по деэскалации, нынешней волны атак не было бы. По его словам, РФ использует обнадеживающие дипломатические сигналы, чтобы отсрочить жесткие меры международного сообщества в ответ на войну.
Президент также подчеркнул необходимость реализации санкционно-тарифного закона Линдси Грэма и призвал партнеров из "Группы семи" и "Группы двадцати" усилить давление на Россию.
"Готовятся новые санкционные пакеты, в частности против финансовых цепочек, схем поставок компонентов и оборудования для производства российского оружия, конкретных предприятий и лиц, прежде всего задействованных в производстве российской баллистики", — заявил Зеленский.
По словам президента, новые санкции должны вступить в силу уже в октябре.
Россия продолжает атаковать Киев
В ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА загорелось одноэтажное здание СТО, а в Шевченковском районе дрон попал в нежилое здание, где во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
В Соломенском районе спасатели не допустили распространения огня со СТО на расположенное рядом заведение общественного питания и около трех часов ночи ликвидировали пожар. Также в этом районе было повреждено учебное заведение, однако жертв и пострадавших там не было.
Как писал OBOZ.UA, днём 27 сентября российские войска продолжили атаковать Киев беспилотниками. В Голосеевском районе было повреждено административное здание, а в Дарницком районе зафиксировали попадание БПЛА в девятиэтажный жилой дом.
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