В результате атаки РФ повреждена резиденция посла Саудовской Аравии, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российской атаки поврежден дом, используемый в качестве резиденции посла Саудовской Аравии. По его словам, в целом с начала атаки Россия применила 277 ударных дронов различных типов, 155 из них – реактивные.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он отметил, что в Киеве в результате ударов повреждены два детских сада, две школы, жилой дом, СТО, складские помещения и объекты связи.

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Зеленский заявил, что если бы Россия действительно готовилась к реальным шагам по деэскалации, нынешней волны атак не было бы. По его словам, РФ использует обнадеживающие дипломатические сигналы, чтобы отсрочить жесткие меры международного сообщества в ответ на войну.

Президент также подчеркнул необходимость реализации санкционно-тарифного закона Линдси Грэма и призвал партнеров из "Группы семи" и "Группы двадцати" усилить давление на Россию.

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"Готовятся новые санкционные пакеты, в частности против финансовых цепочек, схем поставок компонентов и оборудования для производства российского оружия, конкретных предприятий и лиц, прежде всего задействованных в производстве российской баллистики", — заявил Зеленский.

По словам президента, новые санкции должны вступить в силу уже в октябре.

Россия продолжает атаковать Киев

В ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА загорелось одноэтажное здание СТО, а в Шевченковском районе дрон попал в нежилое здание, где во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

В Соломенском районе спасатели не допустили распространения огня со СТО на расположенное рядом заведение общественного питания и около трех часов ночи ликвидировали пожар. Также в этом районе было повреждено учебное заведение, однако жертв и пострадавших там не было.

Как писал OBOZ.UA, днём 27 сентября российские войска продолжили атаковать Киев беспилотниками. В Голосеевском районе было повреждено административное здание, а в Дарницком районе зафиксировали попадание БПЛА в девятиэтажный жилой дом.

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