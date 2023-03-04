В результате ракетного удара в Запорожье погиб 7-месячный ребенок

По состоянию на утро 4 марта стало известно, что в результате удара войск РФ по многоэтажке в Запорожье два дня назад погибли по меньшей мере десять мирных жителей. Среди них – семимесячный младенец, тело ребенка найдено сегодня утром.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. В общей сложности с начала полномасштабной вооруженной агрессии Россия лишила жизни по меньшей мере 462 ребенка, ранения получили более 930 маленьких украинцев.

Среди убитых Россией мирных жителей Запорожья, погибших в результате удара РФ по жилой многоэтажке 2 марта, есть ребенок.

"Стало известно о гибели 7-месячной девочки в результате ракетных обстрелов врагом Запорожья 2 марта", – говорится в сообщении.

Тело младенца обнаружили спасатели, которые до сих пор разбирают завалы многоэтажки, утром 4 марта.

В целом Россия с 24 февраля 2022 по утро 4 марта убила 462 ребенка в Украине.

"По состоянию на утро 4 марта 2023 года более 1391 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 462 ребенка погибли и более 930 получили ранения разной степени тяжести", – констатировали в ОГПУ.

Эти страшные цифры ювенальные прокуроры называют минимальными. Ведь пока неизвестно, сколько детей было убито или ранено на временно оккупированных территориях. Да и жертвы в местах ведения боевых действий и на освобожденных территориях до сих пор устанавливаются.

При этом больше всего детей из-за развязанной РФ войны пострадали на Донетчине (445), далее следуют Харьковская (272), Киевская (123), Херсонская (90), Запорожская (84), Николаевская (83), Черниговская (68), Луганская (66) и Днепропетровская (64) области.

"Из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью", – добавили в ОГПУ.

Напомним, в ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожье. В городе раздались мощные взрывы. Разрушения претерпел многоквартирный дом. К утру 4 марта известно о 10 погибших, среди них ребенок.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а еще 20 граждан были эвакуированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На очередной теракт РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что "Россия хочет превратить каждый день в день террора".