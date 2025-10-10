В результате российского артобстрела поврежден аммиакопровод в Донецкой области: какими могут быть последствия

В результате российского артиллерийского обстрела 9 октября около 11:00 было повреждено оборудование сателлитного поста секционирования на магистральной ветке аммиакопровода "Одесса – Тольятти". После инцидента фиксировалосьнебольшое количество технического аммиака, ведь транспортировка вещества прекращена еще с 2014 года.

Об этом сообщили в командовании Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Отмечается, место удара находится на линии соприкосновения.

Подробности атаки РФ на аммиакопровод в Донецкой области

"Около 11.00 09.10.2025 года предварительно в результате артиллерийского обстрела российскими оккупантами было повреждено оборудование сателлитного поста секционирования на линейной части магистральной ветки аммиакопровода "Одесса-Тольятти"", – говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 10 октября данных об ухудшении качества воздуха или запах аммиака не зафиксировано. Поскольку поврежденный участок находится на линии боевого соприкосновения, его обследуют дистанционно с помощью беспилотников подразделения радиационной, химической и биологической разведки.

"Учитывая неоднократные факты повреждения аммиакопровода, командирами всех уровней применяются действенные меры защиты личного состава для действий в условиях химического заражения. Сложившаяся обстановка в значительной степени не будет влиять на выполнение задач Сил обороны Украины", – отметили военные.

Мониторинг текущей ситуации обеспечивается вертикалью сил наблюдения и контроля войск радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВС Украины.

Есть ли угроза жизни людей после обстрела аммиакопровода

В Донецком областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что по состоянию на 10 октября в атмосферном воздухе и воде в трех городах Донецкой области (Дружковка, Краматорск, Славянск) не обнаружили превышений концентрации аммиака после обстрела армии РФ.

"Превышений предельно допустимой концентрации аммиака в атмосферном воздухе и питьевой воде не обнаружено. Ситуация продолжает оставаться на контроле", – говорится в сообщении.

Лабораторные исследования проводили в связи с повреждением в Краматорском районе линейной части магистрального аммиакопровода, который расположен вблизи сел Русин Яр и Яблоновка.

Ранее специалисты центра заявили, что жизни людей ничего не угрожает, поскольку этот участок закрыли еще в 2014 году и более 10 лет он не функционирует. Однако в случае ощутимого запаха гражданам достаточно закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла более половины внутренней добычи природного газа. В результате правительство было вынуждено потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива, чтобы пережить следующую зиму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!