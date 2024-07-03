В результате удара по командному пункту оккупантов "Днепр" мог быть ранен генерал-полковник Теплинский – СМИ

В районе Геническа Херсонской области ранним утром 30 июня мог быть совершен удар по командному пункту группировки войск "Днепр" ВС РФ. У оккупантов, предварительно, есть "двухсотые" и "трехсотые"; ранения якобы получил командующий ГВ "Днепр" генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич.

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Информация еще не подтверждена. О последствиях атаки Telegram-каналу "Досье Шпиона" рассказал неназванный источник. "Требует дополнительного подтверждения", – подчеркнул автор.

Около 05:00 воскресенья две ракеты РСЗО HIMARS с кассетной БЧ якобы атаковали пригород временно оккупированного Геническа (направление в сторону Арабатской стрелки).

Там в качестве командного пункта использовалось двухэтажное административное здание. Предварительно, пять оккупантов погибли, еще 12 пострадали.

Источник считает, что ранен был высокопоставленный военный страны-агрессора Михаил Теплинский (кстати, он уроженец Моспино Донецкой области). Он участвовал в агрессии против Украины еще до полномасштабного вторжения. А 30 октября 2023 года генерал-полковник получил кресло командующего российской группировкой войск "Днепр".

"Помимо правоохранительных органов, разбирательство на месте проводит специально созданная комиссия группировки "Днепр". Ищут "крота". Удар нанесен через несколько часов после прибытия Теплинского на КП", – передал информацию анонимный автор Telegram-канала.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России арестовали генерала Ивана Попова, командовавшего 58-й армией РФ на Запорожском направлении в Украине. Он был отстранен от должности еще летом прошлого года после того, как выступил с громкими обвинениями в адрес российского генштаба и открыто заявил о проблемах в армии. Теперь генерал обвиняется в мошенничестве.

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