В РФ пожаловались, что Украина атаковала их '447 беспилотниками и ракетами'

Украина вечером 6-го и в ночь на 7 мая якобы запустила по Российской Федерации 447 дальнобойных беспилотников и ракет. Россияне пожаловались на самую массовую атаку по их территории.

Видео дня

Соответствующую статистику опубликовал утром в среду один из популярных пропагандистских Telegram-каналов. Официально Москва не сообщает о том, сколько воздушных целей фиксировалось над страной и сколько было сбито; в основном подобные данные публикуют только местные власти (они практически всегда говорят о ликвидации над регионом "всех" запущенных Украиной БПЛА/ракет).

Российский пропагандист утверждает, что к таким интенсивным обстрелам Украина готовилась продолжительный период.

"Скорее всего, массовые атаки продолжатся все выходные", – предположил россиянин.

Предварительно, на территории РФ были атакованы предприятия ВПК:

– в Республике Мордовия: заводы "Сарансккабель" и "Сарансккабель-Оптика";

– в Тульской области: АО "Конструкторское бюро приборостроения", научно-производственное объединение "Сплав";

– в Московкой области: аэродромы "Кубинка" и "Шайковка".

В более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА был отключен мобильный интернет. Сбои наблюдались в населенных пунктах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Также были проблемы у ряда абонентов в Москве и Петербурге. Почти полностью отключен мобильный интернет в Саранске и некоторых городах Мордовии.

Как писал OBOZ.UA, под Москвой в ночь на среду, 7 мая, якобы было сбито 17 дронов. БПЛА долетали туда и в предыдущую ночь, и в городе Подольск российские войска попали ракетой от "Панциря-С" в многоэтажный жилой дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!