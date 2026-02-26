В России дали 'сигнал', сколько еще собираются воевать против Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Военно-политическое руководство России не заинтересовано в содержательных мирных переговорах и готовится к затяжной войне. Источник, близкий к МИД РФ сообщил, что позиция Кремля на переговорах "нисколько не изменилась" и что Россия "должна достичь" своих военных целей.

На переговорах россияне продолжают настаивать на запрете действия войск НАТО на украинской территории и требуют контроль над Донбассом. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Москва готова продолжать войну

Источник в блоке внутренней политики Кремля заявил, что в переговорах остаются нерешенными фундаментальные разногласия, такие как юридическое признание незаконной аннексии Россией украинских территорий и отказ Украины от курса в НАТО.

Кроме того, два политических стратега, близких к партии "Единая Россия", заявили, что партия готовит военную программу для своей кампании на выборах в Государственную Думу в сентябре 2026 года. Источники заявили, что никто в партии "серьезно не ожидает" окончания войны, поэтому партия не планирует реструктуризацию своей работы в случае радикальных изменений в будущем.

Аналитики ISW наблюдали аналогичные сообщения об усилиях Кремля включить войну в свою политическую повестку дня и планы на предстоящие выборы, в том числе путем поддержки кандидатов, которые решительно поддерживают войну. Эти заявления инсайдеров предполагают, что Кремль планирует, что война будет продолжаться как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

Россия манипулирует переговорами

Кремль также намеренно затягивает переговоры, чтобы изменить ситуацию на поле боя в пользу России. Источник в блоке внутренней политики Кремля сообщил, что Москва имитирует активные переговоры, но на самом деле пытается затянуть процесс.

Источники заявили, что Кремль рассматривает переговорный процесс как инструмент для предотвращения эскалации конфликта невыгодным для Москвы образом. В частности, источник привел пример того, чего удалось достичь с помощью этой российской тактики затягивания, отметив, что Украина не получит ракеты "Томагавк" от США, пока Россия остается за столом переговоров.

В то же время Кремль пытается активно саботировать текущие переговорные усилия, чтобы позволить себе продолжать боевые действия с более выгодной позиции на поле боя. Эти данные согласуются с оценкой ISW о том, что Россия затягивает переговоры, чтобы добиться успехов на поле боя и достичь своих военных целей.

Напомним, Соединенные Штаты продолжают осуществлять давление на страну-агрессора Россию. Ярким примером таких действий было введение усиленных санкций против нефтяной компании "Роснефть" в конце 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, гарантии безопасности для Украины должны предусматривать четкие и "железобетонные" обязательства стран НАТО, включая США. Должна быть прописана конкретная реакция Альянса на случай повторной агрессии России – по крайней мере, так считает генерал армии США, бывший командующий Центрального командования ВС США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

