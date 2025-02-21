В России готовятся объявить о 'победе' в войне против Украины до 24 февраля – ГУР

Российские власти поручили пропагандистам продвигать "победные" нарративы к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Они традиционно должны вбрасывать дезинформацию о "победе" – над украинцами или над НАТО, а также относительно западной поддержки Киева.

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В такую информкампанию вовлечены как прокремлевские СМИ, так и российские армия и спецслужбы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Пропагандисты по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что среди ключевых нарративов вражеских информационных атак: "Запад предал Украину", "мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон", "США и РФ обо всем договорились за спиной Украины", "украинские власти – нелегитимные", "украинская армия проигрывает на фронте", "коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи".

Кроме того, в стране-агрессоре могут объявить о якобы своей "победе" в войне против Украины до так называемой круглой даты – 24 февраля 2025 года, третьей годовщины с начала полномасштабной войны.

Более того, в указанных планах россиян может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время кремлевская пропаганда описывала войну против Украины именно как войну с Североатлантическим альянсом.

Российским спецслужбам путинские власти поручили максимально использовать в подрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой администрации Белого дома по завершению войны, а также двустороннюю встречу делегаций США и РФ в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года.

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды РФ – статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальто якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", – подчеркнули в ГУР.

Разведчики добавляют, что в этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот – наращивают поддержку нашего государства. Для таких европейских правительств Кремль использует штамп "врагов мира".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, Россия создает информусловия для нарушения потенциального мирного соглашения с Украиной. В частности, власти страны-агрессора официально повторили свою позицию о том, что у Украины якобы "нет суверенитета".

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