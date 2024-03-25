В России хотят мобилизовать еще 300 тысяч человек – ЦНС

Страна-агрессор Россия хочет организовать у себя "мобилизацию 2.0". Предварительно, у Кремля есть план пополнить ряды своей армии еще 300 тысячами человек.

Таким образом РФ может использовать весенних призывников, чтобы освободить силы для новых наступательных действий в Украине. Об этом предупредил Центр национального сопротивления на официальном сайте.

В ЦНС объяснили: массовый набор во вражескую армию должен пополнить ряды формирований, которые в настоящее время размещены вдоль украинской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Кроме того, агрессор усилит рекрутинг и частичную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины – благодаря актуализированным данным при проведении псевдовыборов.

"План Кремля состоит в том, чтобы эти подразделения направить для нового натиска с востока. На позиции вдоль границы намерены завести резервистов и срочников, которых будут тут же агитировать подписать контракт... Заявляется о наличии плана охватить до 300 тысяч человек, в то время как при обычном наборе на срочную службу призывали 120 тысяч", – рассказала пресс-служба.

Вероятно, "лишние" 180 тысяч военно-политическое руководство Российской Федерации получит благодаря призыву, работе с демобилизованными срочниками, привлечению резервистов и "запасников", привлечению на контрактную службу гражданских.

В минобороны государства-агрессора считают, что такое количество якобы необходимо для возобновления наступательных действий в направлении Харькова. А из мобилизованных на ВОТ будут комплектовать подразделения, сосредоточенные на Сватовском направлении.

"Реалистичны ли такие планы? По всей вероятности, Кремль планирует такую дерзкую операцию, потому что именно так воюют их генералы – напором живой силы... Независимо от того, удастся ли российской армии собрать такое количество живой силы, продолжается усиление и обустройство новых оборонных рубежей на границе с РФ. Гражданам на ВОТ грозит мобилизация в оккупационные войска, кроме мужчин под нее могут подпадать также женщины-медики", – отметили в ЦНС.

Каждый украинец должен понять, что цель россиян – захватить нашу страну и уничтожить все, что формирует украинскую идентичность. "Мы должны готовиться к защите своих домов на всей протяженности украинской границы с Россией и Беларусью", – подчеркнули в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее агенты партизанского движения "Атеш" завладели важной информацией из российского военкомата города Красноярска. Собранные данные позволят определить причастных к войне в Украине.

– 1 марта 2024 года кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы.

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