В России массово отменяют парады на 9 Мая: эксперт назвал две причины

Отмена парадов на 9 мая в приграничных с Украиной населенных пунктах страны-оккупанта России связана как с опасностью ударов со стороны Сил обороны Украины, так и с изменением настроений в российском обществе. Очевидно, приказа об обязательном проведении парадов из Кремля не поступало.

Видео дня

Парады на 9 мая имеют огромное символическое значение и до последнего времени работали как инструмент мобилизации и милитаризации России. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, учитывая огромное пропагандистское значение парадов, инициатива по отмене должна была быть поддержана на самом высоком уровне страны-оккупанта.

"Инициатива поступает вроде бы от местных органов власти, что не исключается. Но вместе с тем, если бы из Кремля поступило указание проводить, они бы не могли возразить. Россия – это же "Советский Союз 2.0". Если будет команда, они будут проводить парады даже при условии реальной угрозы атак на эти колонны", – заметил он.

Мельник назвал две возможные причины. Это не только объективная угроза ударов по колоннам вышедших на парад оккупационных войск, но и изменения в восприятии "специальной операции" в Украине со стороны рядовых россиян.

"Это может быть вызвано не столько соображениями безопасности, сколько тем, что сейчас российские власти не уверены в том, что парад будет вызывать именно те эмоции, которые были раньше. На фоне поражений в Украине или отсутствия прогресса, сомнений в том, что "все идет по плану" это бряцание оружием сейчас вызывает совсем другие эмоции", – сказал эксперт.

Он добавил, что сообщения местных властей Белгородской области о якобы атаках украинской армии на гражданские объекты не соответствует действительности, поскольку "на территории Белгородской области десятки деревень просто выселены – всех жителей принудительно эвакуировали, эти населенные пункты заняты военными, там стоят позиции".

Эксперт также отметил, что удары по приграничным районам России уже стали обычным явлением. В этих условиях проведение праздничного парада сразу после взрывов "будет выглядеть как-то не очень по-праздничному".

Полную версию интервью с Алексеем Мельником вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в регионах России вблизи границ Украины начался "парад отмены парадов" на 9 Мая. Такие решения объясняют вопросами безопасности. Вечером 16 мая в Белгороде прозвучала очередная серия взрывов. Одной из целей была подстанция.