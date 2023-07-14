В России на атомном заводе произошла утечка ядерного топлива, есть погибший

В Свердловской области РФ на Уральском электрохимическом комбинате утром 14 июля произошла утечка ядерного топлива из-за разгерметизации и взрыва баллона в цехе обогащения урана. Российские СМИ заявили об одном погибшем, персонал цеха эвакуирован.

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В то же время госкорпорация "Росатом" не подтвердила факт гибели человека, сообщив об одном пострадавшем. Там заявили, что разгерметизация контейнера объемом 1 кубометр с гексафторидом урана произошла в 9:13 утра по местному времени (7:13 по Киеву), инцидент локализован и якобы не создает рисков для населения.

Проводится санитарная обработка цеха.

Местные СМИ сообщают, что более сотни рабочих завода отправили в больницу на обследование. Медиков, которые были в отпуске и на выходных, ради этого срочно вызвали на работу. Опрошенные российскими изданиями эксперты говорят, что, вероятнее всего, речь идет не о радиологической, а химической угрозе.

Мэр Новоуральска, где расположен завод, Вячеслав Тюменцев призвал жителей города "не поддаваться панике".

"Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем", – написал он в соцсети.

Уральский электрохимический комбинат производит ядерное топливо для АЭС, в том числе перерабатывая отработанное топливо европейских и американских станций. Это крупнейшее предприятие такого рода в мире. Работает с 1945 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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