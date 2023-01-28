В России призвали применить гиперзвуковое оружие в Украине: поможет приблизиться к победе

Российский депутат Андрей Гурулев пригрозил применением гиперзвукового оружия по территории Украины. Причина тому – масштабные поставки западного оружия.

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Об этом он заявил в эфире российского телевидения. По мнению Гурулева, это может приблизить РФ к победе (чтобы смотреть видео, проскролльте новость до конца).

Депутат прокомментировал сроки, за которые, по его мнению, украинские военные смогут научиться управлять заграничным вооружением.

"Если это подготовленный экипаж, который работал на наших танках Т-72, Т-80, Т-90, то три дня хватит им, чтобы освоить эти танки. Если человек впервые садится в танк, то месяца три. В танках Леопард и Абрамс ничего особенного нет, это не чудо-оружие. Наши современные танки не хуже точно", – заявил он.

Кроме того, Гурулев призвал командование ВС РФ применить гиперзвуковое оружие.

"Мы его для этого разрабатывали, мы обязаны его применить, это даст нам продвижение к скорой победе, сохранит жизни наших воинов, это нужно делать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия уже использовала гиперзвуковое оружие на войне с Украиной – это не принесло ей преимущества в войне против Украины. Оккупанты крайне неэффективно применили эти ракеты.

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