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В России призвали применить гиперзвуковое оружие в Украине: поможет приблизиться к победе

Анастасия Ковалева
War
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В России призвали применить гиперзвуковое оружие в Украине: поможет приблизиться к победе

Российский депутат Андрей Гурулев пригрозил применением гиперзвукового оружия по территории Украины. Причина тому – масштабные поставки западного оружия.

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Об этом он заявил в эфире российского телевидения. По мнению Гурулева, это может приблизить РФ к победе (чтобы смотреть видео, проскролльте новость до конца).

В России призвали применить гиперзвуковое оружие в Украине: поможет приблизиться к победе

Депутат прокомментировал сроки, за которые, по его мнению, украинские военные смогут научиться управлять заграничным вооружением.

"Если это подготовленный экипаж, который работал на наших танках Т-72, Т-80, Т-90, то три дня хватит им, чтобы освоить эти танки. Если человек впервые садится в танк, то месяца три. В танках Леопард и Абрамс ничего особенного нет, это не чудо-оружие. Наши современные танки не хуже точно", – заявил он.

Кроме того, Гурулев призвал командование ВС РФ применить гиперзвуковое оружие.

"Мы его для этого разрабатывали, мы обязаны его применить, это даст нам продвижение к скорой победе, сохранит жизни наших воинов, это нужно делать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия уже использовала гиперзвуковое оружие на войне с Украиной – это не принесло ей преимущества в войне против Украины. Оккупанты крайне неэффективно применили эти ракеты.

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