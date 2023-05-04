Инцидент на Ильском НПЗ в Краснодарском крае для узкой аудитории в околокремлёвских бункерах является более страшным с точки зрения десакрализации, чем тупая постановка с атакой на Кремль.

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Если принять в качестве базовой версию, что НПЗ атаковали вездесущие украинские БПЛА, хотя никаких доказательств этому нет, то получается, что они пролетели минимум 370 км и попали точнёхонько в объект критической инфраструктуры.

А вот если бы злоумышленники запустили их из той же гипотетической точки, но чуть правее, то этим БПЛА достаточно пролететь на 30-50 км дальше (с учётом рельефа), чтобы поразить российский режим прямо в сакральную аквадискотеку.

Если предположить, что существуют аппараты, которые могут лететь не на 400, а на 500 км, то аквадискотека реально в опасности. Причем, эта опасность - явно не со стороны Украины.

Необходимо срочно, срочно перебрасывать на защиту водного центра принятия решений дополнительные средства ПВО.