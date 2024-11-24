В России Путина объявили в розыск, но есть нюанс

Россияне разыскивают "Путина" – оккупант с таким позывным пропал, воюя против Украины. Лагушин Владимир Владимирович последний раз выходил на связь 24.10.2024.

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В соцсетях враг распространил его фото. По данным противника, Лагушин был мобилизован, после чего переведен в подразделение "Шторм-Z", где обычно служат экс-заключенные.

Родился российский боевик (который, надеемся, уже перешел в ряды "двухсотых") 23.05.1994.

Вероятно, свой позывной оккупант получил потому, что он Владимир Владимирович – как и кремлевский диктатор.

"Путин в розыске. Но есть нюанс", – пошутил автор Telegram-канала "Крымский ветер", поделившись объявлением и снимками Лагушина-"Путина".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в России заявили о ликвидации на фронте в Украине прокремлевского пропагандиста Егора "Щита". Он администрировал один из Z-пабликов и отправился воевать против украинцев на Донетчину, где и был уничтожен.

– Ранее стало известно, что во временно оккупированном Севастополе был ликвидирован топ-военный Черноморского флота РФ. Его подорвали в собственном авто. Операцию провела Служба безопасности Украины.

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