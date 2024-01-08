В России приняли решение возродить советскую контрразведывательную структуру "Смерш", действовавшую при Сталине. Так, в начале января 2024 года в открытых источниках появились фотографии российских оперативников, имеющих на форме нашивки этой организации.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Российские политики анонсировали возобновление структуры "Смерш" еще в конце 2023 года.

В разведке отмечают, что пока не ясно, будет ли переименование сопровождаться значительными изменениями в полномочиях или функциях российской контрразведки или это просто изменение названия.

Однако это становится еще одним примером того, как российские власти сознательно используют исторические параллели со времен Второй мировой войны для расширения представления о конфликте между Россией и Украиной, а также акцентируют внимание на возможных внешних угрозах для страны.

Аббревиатура "Смерш" происходит от фразы "смерть шпионам". Организация была создана советским диктатором Иосифом Сталиным и существовала в период с 1943 по 1946 год с целью якобы защиты тыла Красной армии, чтобы противостоять дезертирству, выявлять шпионов и подавлять диверсионные акции. На Западе эта организация стала известна благодаря художественному изображению в книгах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.

Ранее сообщалось, что в России местные предприниматели недовольны действиями военных РФ, которые подвергают опасности приграничные районы. В частности, от действий российской армии пострадал Теткинский сахарный завод, расположенный в Курской области.

Как писал OBOZ.UA, президент России Владимир Путин перевел экономику своей страны на военные рельсы, и хотя это помогло добиться некоторых успехов, все они ситуативны, считают в Reuters. Более того, результатом этих якобы успехов станет взрыв экономических "бомб замедленного действия", что крайне негативно скажется на России.

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