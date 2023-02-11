В России серьезные проблемы с боеприпасами, поэтому она лжет о ситуации в ВСУ – разведка Канады

Россия, пытаясь скрыть ничтожное положение оккупантов, ложно утверждает, якобы нехватка боеприпасов приведет к "развалу" Вооруженных сил Украины уже "к концу марта". Кремль врет о ситуации в рядах ВС РФ, которые сами же и испытывают нехватку того, что приписывают ВСУ.

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Такую оценку действиям страны-агрессора дали в разведке Канады, которая работает с международными партнерами, чтобы выявлять, исправлять и опровергать спонсируемую Кремлем дезинформацию об Украине. Сводка опубликована 10 февраля в Twitter канадских Вооруженных сил.

Там представили опровергающие ложь РФ факты. Среди них аналитики указали на то, что украинские Силы обороны продолжают наносить большие потери атакующим российским подразделениям. В частности, в районе городов Бахмут и Угледар на Донетчине.

"Россия столкнулась с серьезной нехваткой боеприпасов во время войны, и ей пришлось обратиться к своим немногочисленным зарубежным партнерам для поддержания поставок нескольких типов боеприпасов", – указали в разведке Канады.

Там также добавили, что усилия кремлевских пропагандистов по дезинформации часто проецируют российские оперативные трудности на украинскую сторону.

Отмечается, что оккупационные силы в Украине, скорее всего, в настоящее время борются со своими собственными проблемами с обеспечением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Институт изучения войны проанализировал, как неудачные наступления войск РФ на Угледар стали свидетельством плохой подготовки российских "мобиков". В самой России из-за этого критикуют командование оккупантами, заявляя, что оно прибегает к одним и тем же ошибкам.

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