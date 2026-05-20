В России возникли проблемы с набором в армию, 'бонусы' не спасают: в ISW раскрыли подробности

Набор новобранцев на войну против Украины в России продолжает сокращаться. Недавнее повышение выплат за подписание контрактов с российским минобороные изменить ситуациюне помогло.

Это, вкупе с постоянным ростом потерь оккупационной армии на поле боя, создает для России серьезную проблему. О ситуации, в которой оказался агрессор, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Проблема с набором новобранцев усугубляется

В оккупационной армии РФ углубляется проблема нехватки живой силы. Переломить ситуацию с сокращением количества новобранцев не помогло даже повышение выплат.

По данным Службы внешней разведки Украины, в первом квартале 2026 года контракты с МО РФ подписали 70 500 россиян. То есть, ежемесячно Москва набирала меньше людей, чем предусматривают установленные "квоты" от 33 500 до 34 600 контрактов.

Ежедневно, по данным внешней разведки, МО РФ удавалось набирать в среднем по 800-900 новобранцев в день. В аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 1 200 новых контрактов ежедневно.

Исправлять ситуацию Москва попыталась повышением выплат. В 40 субъектах РФ они растут на 300-100%, а иногда – на 200-500% по сравнению с выплатами по состоянию на конец 2025 года.

В ход пошли и другие способы "поощрения".

"Россия все чаще прибегает к альтернативным методам набора, поскольку одноразовых бонусов оказалось недостаточно для пополнения потерь российских военнослужащих на поле боя", – отметили в ISW.

В частности, 13 мая в Госдуме РФ приняли закон о списании кредитов на сумму до 10 млн рублей для тех россиян, которые подпишут контракты. Правда, сначала им придется умудриться выжить в течение года на войне в Украине.

Еще один механизм пополнения "второй армии мира" – выгребание "пушечного мяса" из колоний – уже не будет таким эффективным, как раньше: если на конец 2021 года в местах лишения свободы на территории РФ содержались около 465 тысяч человек, то к маю 2026-го их количество сократилось до самого низкого с начала 2000-х уровня – около 282 тыс. человек. Это сокращение аналитики связывают именно с практикой вербовки заключенных для участия в войне против Украины.

В ISW отметили, что Россия все больше страдает от проблем с личным составом и кадрами – особенно из-за дефицита набора на фоне растущих потерь. Решить проблему Москва пытается всеми инструментами, от привлечения резервистов – до увеличения бонусов за подписание контрактов и расширения скрытых мобилизационных мероприятий.

"ISW наблюдал сообщения о том, что по меньшей мере 24 субъекта Российской Федерации увеличили бонусы за подписание контрактов от 3% до 68% с середины февраля 2026 года, а министерство обороны России активизировало принудительные скрытые мобилизационные мероприятия для предприятий и университетов по состоянию на январь 2026 года", – добавили аналитики.

