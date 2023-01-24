В России выступившую против войны пенсионерку собираются судить за 'избиение' силовиков шариковой ручкой. Фото

В России собираются судить 61-летнюю жительницу Улан-Удэ, которая участвовала в митинге против мобилизации на войну в Украине. Наталья Филонова якобы ударила сотрудников полиции шариковой ручкой после ее задержания.

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Как пишет "Медуза", в конце октября за такое "нарушение" женщину отправили под домашний арест. Однако ей вскоре пришлось нарушить его условия.

У ее мужа произошел инфаркт, а их приемный сын пропал. Филонова отправилась его искать и в результате оказалась в СИЗО.

Митинг, в котором участвовала женщина, проходил 24 сентября на Театральной площади в центре Улан-Удэ. Акция была заранее анонсирована движением "Весна".

Местную оппозиционерку Филонову задержали как организатора митинга, однако сама она говорит, что только участвовала в стриме, который вела ее подруга, правозащитница Надежда Низовкина.

Трансляция продолжалась около получаса, поделиться своими мыслями относительно мобилизации успели 7-8 человек. Затем нескольких участников стрима, Низовкину и Филонову задержали и увезли в ОВД.

Филонову и Низовкину оставили в отделении на двое суток и обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. В ответ женщины объявили голодовку.

26 сентября начался суд, но в здании неожиданно объявили эвакуацию якобы из-за "чрезвычайной ситуации". На выездном заседании в местном отделении полиции оппозиционерок оправдали благодаря записи стрима, где полицейские не требовали разойтись и говорили, что у них нет претензий.

Однако Филоновой предъявили новое обвинение: якобы по пути на заседание она ударила сразу двух полицейских по лицу. Одного – рукой, второго – шариковой ручкой. У обоих якобы остались ссадины. Сама Филонова это отрицает.

"По сути, ей таким образом отомстили за то, что в суде ее оправдали. Надо было хоть как-то взять реванш, вот они и решили: "А возьмем-ка мы эмоциональную и экспрессивную Филонову и повесим на нее избиение аж двоих полицейских – авось будет правдоподобно", – рассказала Низовкина.

В конце октября у Филоновой дома провели обыск. Силовики обнаружили "орудие преступления" – первую попавшуюся шариковую ручку, которую достали из рюкзака сына Филоновой. За "насилие над представителем власти" женщину отправили под домашний арест.

Через несколько дней у мужа Натальи Сергея произошел инфаркт. В этот момент он был в гостях у родственников в Забайкальском крае вместе с их 16-летним приемным сыном Владимиром. Когда Сергею стало плохо, Владимир сбежал из дома.

Наталья рассказала следователю, что ей нужно срочно разыскать ребенка, но нарушить домашний арест ей не позволили. Тогда ночью 31 октября Филонова с браслетом ФСИН отправилась в Петровск-Забайкальский, где находился ее муж.

Ей удалось найти сына и проведать мужа в больнице, домой она вернулась 2 ноября. А 15 ноября Филонову увезли на допрос в следственный комитет все по тому же делу.

61-летнюю женщину допрашивали около восьми часов. 17 ноября Советский суд Улан-Удэ отправил пенсионерку в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста. В ответ Наталья 10 дней держала "мокрую" голодовку с требованием допустить к делу Надежду Низовкину.

Следствие еще идет, Филоновой грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря суд в РФ вынес первый приговор военнослужащему за отказ воевать против Украины. Он получил 1 год и 8 месяцев в колонии-поселении, но подал апелляцию.