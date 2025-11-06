В России 'зачистили' сюжет с девочкой, которая просила Путина вернуть дядю с фронта: всплыли подробности. Видео

Российские пропагандисты вырезали из эфира часть разговора диктатора Владимира Путина с 11-летней девочкой, которая просила вернуть ее дядю с войны. Кира Пименова рассказала главарю Кремля, что ее дядя был ранен, но не получает нормального лечения.

Кроме того, своего родного отца-оккупанта девочка уже потеряла на войне. Фрагмент разговора ребенка с диктатором опубликовали российские Telegram-каналы.

Суть пропаганды в РФ

Кремлевские пропагандисты снимали очередной сюжет о том, как Путин гуляет по Красной площади и общается с россиянами. Однако, когда к военному преступнику обратилась девочка, сюжет пошел не по плану.

Фрагмент с девочкой сначала выложил кремлёвский пропагандист Павел Зарубин, но вскоре удалил видео. Кроме того, потом этот неудобный для Кремля момент вырезали отовсюду с эфира федеральных каналов.

Когда Путин подошел к девочке, она сразу попросила "вернуть домой дядю, раненного на войне". Также ребенок успел пожаловаться главарю Кремля, что ее дядю-оккупанта "никак не лечат". Диктатор на камеру пообещал "обязательно помочь".

Позже выяснилось, что с Путиным говорила дочь мобилизованного россиянина, который погиб в марте 2024 года под оккупированной Горловкой Донецкой области.

Путин отправил на убой целые семьи

Кира Пименова родилась в Новосибирске. Она одна из двух подопечных "Комитета семей воинов отечества", которых во время съемки сюжета подвели к Путину после того, как он возложил цветы к памятникам на Красной площади.

Вторая девочка, которую организация называет своей подопечной – пятиклассница Настя Хорольская из Смоленска. У обеих девочек на войне в Украине погибли отцы.

Отец Киры Владимир Пименов был мобилизован 29 сентября 2022 года. Сначала оккупант служил в части №87045 сапером. Летом 2023 года он был ранен, после чего прошел курсы операторов беспилотников. Согласно посту о гибели Пименова, россиянин был ликвидирован 7 марта 2024 года в Горловке. Отец второй "подопечной" комитета, согласно посту организации, был ликвидирован 2 июля 2023 года в Херсонской области.

