В России задерживают украинцев, которые едут забирать похищенных детей: одна из женщин скончалась после 13-часового допроса – Лубинец

Украинцев, которые с помощью волонтеров едут в Россию, чтобы забрать вывезенных туда оккупантами детей, россияне задерживают и допрашивают. Известен случай, когда бабушка похищенного ребенка после 13-часового допроса в ФСБ РФ скончалась.

Видео дня

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он призвал граждан Украины не рисковать и не ехать в Россию без поддержки государства.

"Украинских граждан, которые с помощью волонтеров едут на территорию РФ, чтобы забрать своих детей, задерживают и допрашивают. Это опасно, и поэтому мы призываем не отправлять наугад родственников за своими детьми на территорию России!" – отметил Лубинец.

Он рассказал о примерах нескольких таких задержаний, один из которых закончился смертью задержанной.

"Например, в РФ в одном из аэропортов задержали двух женщин: одна – мама, которая ехала за своим ребенком, а вторая – женщина, которую отправили за ребенком. Их отправила общественная организация, а о том, что их задержали, мы узнали из своего канала коммуникации в РФ. А одна из бабушек просто умерла после 13-часового допроса ФСБ РФ. Ее тоже отправила общественная организация", – рассказал Лубинец, добавив, что маму, задержанную в российском аэропорту, Украина смогла вернуть домой вместе с ребенком, а вторая женщина до сих пор находится в неволе.

Омбудсмен отметил, что в настоящее время верифицировано 19 498 украинских детей, которые находятся либо на оккупированной территории, либо на территории РФ. Речь идет о детях, о которых удалось установить, в каких населенных пунктах они находятся.

Вернуть в Украину удалось 373 маленьких украинца.

По информации уполномоченного по правам человека, оккупанты отдали на незаконное усыновление 365 детей.

Напомним, ранее парламентарии 13 стран Европы осудили массовое похищение украинских детей Россией. Об этом говорится в совместном коммюнике Международной конференции в Варшаве "Ужесточение законодательного ответа на риски торговли людьми для украинских беженцев".

"Мы осуждаем депортацию и принудительный вывоз граждан Украины, в том числе детей, с оккупированных украинских территорий в Россию. Мы понимаем, что количество незаконно депортированных украинских детей в Россию составляет около 20 000", – отмечается в коммюнике конференции, в которой приняли участие 54 участника из разных стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!