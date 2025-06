В России замахнулись на шесть облцентров Украины: ISW указал, что стоит за такими территориальными целями агрессора

Публичные заявления российских чиновников продолжают демонстрировать, что Россия сохраняет более широкие территориальные цели в Украине и не собирается идти на мирное урегулирование войны. Они выходят за рамки четырех областей (Донетчина, Луганщина, Херсонщина и Запорожье), которые Кремль незаконно объявил аннексированными.

В частности, агрессор нацеливается еще и на шесть облцентров на северо-востоке и юге Украины. О замашках РФ и том, какие намерения Путина за ними стоят, рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что это председатель комитета по обороне госдумы РФ Андрей Картаполов заявил кремлевскому информационному агентству ТАСС 31 мая, якобы Украина "рискует потерять" города Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, Одессу и Николаев, "если откажется от мирного урегулирования" войны. К тому же пропагандист указал, что каждый день, который якобы Украина "откладывает дипломатическое решение", по его словам, "ухудшает условия" для нее.

"Россия может незаконно объявить Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области аннексированными, особенно если российские войска начнут наступательные операции по захвату этих региональных центров. РФ, в частности, не оккупировала – и до сих пор не оккупирует – город Запорожье, хотя объявила аннексированной Запорожскую область в сентябре 2022 года", – отметили в ISW.

По словам аналитиков, заявление Картаполова указывает на то, что Россия сохраняет территориальные амбиции за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей – в соответствии с призывами российских чиновников к диктатору Путину захватить город Сумы, утверждениями о том, что Харьков и Одесса являются "российскими" городами, и усиливающейся риторикой о предполагаемых исторических связях РФ с "новороссией" (которую российские чиновники определили как всю восточную и южную Украину).

Помимо этого, заявление путинского приспешника указывает на то, что Кремль продолжает оценивать, якобы армия РФ сможет вести затяжную войну против Украины для достижения этих территориальных целей. Также это говорит о том, что Москва не заинтересована в добросовестных переговорах для достижения дипломатического урегулирования войны.

"Путин придерживается "теории победы", которая предполагает, что российские военные смогут продолжать постепенное, медленное продвижение в Украине бесконечно", – продолжает оценивать ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 31 мая от страны-агрессора России не поступило четкой информации о том, с какими предложениями или требованиями ее делегация собирается прибыть на переговоры в Стамбул 2 июня. Такими данными не владела ни Украина, ни Турция, которая принимает переговоры, ни США или другие партнеры.

