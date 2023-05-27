В Брянской области заявили об атаке дрона на автомобиль минобороны РФ и попытке прорыва 'ДРГ': идут бои

В Брянской области БпЛА атаковал автомобиль минобороны РФ, ехавший по дороге. Погибли двое российских военнослужащих.

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Об этом пишут российские Telegram-каналы, в том числе, и связанные с силовыми структурами РФ. Они также заявили о попытке прорыва "украинских ДРГ" в районе сразу двух населенных пунктов области, а также о завязавшемся бое.

По данным российских пабликов, неизвестный БПЛА атаковал автомобиль с российскими оккупантами в Брянской области.

"Дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" минобороны РФ на дороге Бровничи – Сушаны в Брянской области. Погибли двое военнослужащих. На месте работают экстренные службы", – отмечено в сообщении.

Также в РФ заявили о попытке прорыва "украинской ДРГ" в Брянской области.

"Украинская ДРГ пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. Также сообщается о попытке прорыва около села Бровничи, там сейчас идут бои. Объявлен сигнал "Эдельвейс". Информацию сообщил наш источник. Мирные укрываются в подвалах, на улице слышны выстрелы", – сообщают пропагандисты.

В Z-пабликах не преминули напомнить, что именно в Сушаны в марте этого года россияне, воюющие на стороне Украины, совершили свой рейд. Тогда пропаганда разгоняла ложь о "десятках заложников", якобы взятых "украинскими диверсантами", то убитых, то воскресших гражданских, а также о том, что "диверсанты" якобы отбирали у местных жителей "автомобили и технику".

Тогда же российская пропаганда "родила" нового "героя" – мальчика Федю. По версии росСМИ, 10-летний ребенок спас других детей от убийства "кровожадными диверсантами".

Напомним, утром 27 мая в Белгороде заявили об атаке дрона на ТЭЦ, а в Псковской области произошла "бавовна" в админздании нефтепровода.

Так, пропагандисты заявили, что в ночь на 27 мая БПЛА якобы сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода. Детали о повреждениях они не сообщают.

Также в ночь на 27 мая в поселке Майский, расположенном в нескольких километрах от Белгорода, раздались взрывы и исчезла мобильная связь. Причиной якобы также стала атака БПЛА.

В Псковской области утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи села Литвиново Невельского района. Согласно официальным сообщениям, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.

В ночь на 27 мая, как стало известно, в Тверской области беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Повреждено здание одного из цехов, сообщалось также о пожаре.

Также днем 27 мая захватчики заявили о новой "бавовне" в Белгородской области. В частности, как писали российские СМИ, обстрелян город Шебекино.