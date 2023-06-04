'В российских ракетах не должно быть продукции свободного мира': Зеленский провел совещание по поводу санкций против РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу санкций против страны-агрессора России. Он заявил, что в российских ракетах не должно быть продукции свободного мира.

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Об это глава государства сказал во время своего традиционного вечернего обращения 4 июня. По его словам (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня провел специальное совещание по поводу санкций. ГУР, Служба внешней разведки, Правительство, Офис. Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании… Без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в том числе ракеты. К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы", – сказал гарант.

Он подчеркнул, что украинские власти видят каждое направление обхода существующих санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора.

"И мы должны закрыть все такие направления – вместе с партнерами! – чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги – будут", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил всех кто помогает нам бороться со злом агрессии.

"Слава всем нашим воинам! И – спасибо за сегодняшний день на передовой. Слава Украине!" – рещюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона, которая регулярно подчеркивает свою приверженность к дипломатическому диалогу с Украиной, обязана вывести свои войска с ее территорий и прекратить регулярные атаки на мирные города. Пока этим занимаются Силы обороны, а значит, шансы на стол переговоров с Кремлем с каждым днем все меньше.

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