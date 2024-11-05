В российском плену с 2014 года побывало по меньшей мере 112 журналистов, некоторых удалось освободить – ИМИ

Начиная с 2014 года, по меньшей мере 112 журналистов побывали в российском плену. Речь идет как об украинских, так и о международных медийщиках.

Видео дня

В 2022 году, после начала полномасштабной войны, было зафиксировано более 50 случаев, когда журналисты попали в плен РФ. Об этом на брифинге сообщила руководитель отдела мониторинга свободы слова Института массовой информации Екатерина Дячук, передает "Укринформ".

Некоторых журналистов, которые стали заложниками страны-агрессора, уже удалось освободить, другие же остаются в неволе уже длительное время.

Дячук отметила, что в списке пленных медийщиков есть и гражданские журналисты из Крыма, которых РФ приговорила к значительным срокам заключения.

По имеющейся на данный момент информации, украинский журналист Дмитрий Хилюк, похищенный россиянами в марте 2022 года, до сих пор находится во Владимирской колонии №7. Туда его этапировали из Брянского СИЗО №2 весной 2023 года.

"Об этом мы сначала узнали через Международный Красный Крест. К счастью, представителям МККК удалось попасть в колонию №7 и лично увидеть Хилюка. Но это было в мае 2023 года. С тех пор представителей МККК, насколько нам известно, не допускали в эту колонию", – рассказала журналистка, подруга и коллега Хилюка Наталья Богута.

По ее словам, пленные в этой колонии не получают никаких писем от родных и сами не могут ничего отправить оттуда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине журналисты продолжают становиться жертвами насилия, преследований и произвольных задержаний со стороны России и пророссийских сил. В Европейском Союзе подчеркнули, что умышленные нападения на работников СМИ являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!