В Ростове осудили 15 украинских военных из 'Айдара': в чем обвинили и какие 'приговоры'

Российский военный суд вынес приговор пятнадцати украинцам, которых обвиняли в участии в запрещенном в РФ батальоне "Айдар" и "попытке насильственного захвата власти". Осужденных отправили в колонии строгого режима на сроки от 15 до 21 года.

Информация приведена согласно материалам российского суда по уголовному делу по статьям 278, 205.3 и части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Военном апелляционном суде.

Суд страны-агрессора признал виновными Андрея Шолика, Вячеслава Байдюка, Виталия Крохалева, Дмитрия Федченко, Николая Чуприну, Виталия Грузинова, Тараса Радченко, Семена Забайрачного, Сергея Никитюка, Игоря Гайоху, Александра Таранца, Владимира Макаренко, Романа Недоступа, Владислава Ермолинского и Сергея Калинченко.

Украинцам назначили наказание:

– Шолику, Байдюку и Крохалеву – по 16 лет;

– Федченко – 15 лет;

– Чуприне, Радченко, Забайрачному, Никитюку, Таранцу и Ермолинскому – по 20 лет;

– Грузинову, Недоступу и Калинченко – по 21 году;

– Гайохе и Макаренко – по 18 лет лишения свободы.

По версии следствия, они в разное время присоединились к батальону "Айдар", который в РФ признан террористическим, и участвовали в действиях, направленных против самопровозглашенных образований "ДНР" и "ЛНР". Часть обвиняемых проходила военную подготовку, включая тактическую, инженерную, медицинскую и психологическую.

Несколько подсудимых, по материалам дела, до вступления в "Айдар" служили в подразделениях Вооруженных сил Украины и участвовали в боевых действиях.

Как уточняется в материалах дела, все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами защиты и обвинения.

Напомним, суд в Москве осудил украинских спецназовцев, которые в 2023 году провели на территории страны-агрессора операцию по уничтожению российских самолетов. Это подполковник Андрей Антоненко, которого приговорили к 28 годам заключения, капитан Андрей Кулиш (26 лет тюрьмы), младший лейтенант Денис Ткаченко (27 лет) и сержант Алексей Мазуренко (26 лет).

