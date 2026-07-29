В Рязани атакованы НПЗ и склад Wildberries, россияне в истерике: после взрывов валит дым. Видео
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Утром 29 июля в российской Рязани раздались взрывы. После них в небе над городом виден дым.
Россияне пожаловались на удары по складу Wildberries, также был атакован местный НПЗ. Подробности сообщили в Exilenova+.
Что известно об атаке на Рязань
Первое сообщение об атаке на Рязань в Exilenova+ появилось в 05:20 утра.
"Рязань. Местные жители сообщают об атаке и взрывах", – отмечалось в нем.
Авторы канала опубликовали подборку снятых россиянами кадров с работой российской ПВО, взрывами и звуками двигателей дронов.
Вскоре появились и первые подробности: автор одного из видео заявил, что, в частности, был атакован склад российского маркетплейса Wildberries в поселке Рыбное под Рязанью.
Досталось и местному нефтеперерабатывающему заводу: там вспыхнул пожар.
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