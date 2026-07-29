В Рязани атакованы НПЗ и склад Wildberries, россияне в истерике: после взрывов валит дым. Видео

Утром 29 июля в российской Рязани раздались взрывы. После них в небе над городом виден дым.

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Россияне пожаловались на удары по складу Wildberries, также был атакован местный НПЗ. Подробности сообщили в Exilenova+.

Что известно об атаке на Рязань

Первое сообщение об атаке на Рязань в Exilenova+ появилось в 05:20 утра.

"Рязань. Местные жители сообщают об атаке и взрывах", – отмечалось в нем.

Авторы канала опубликовали подборку снятых россиянами кадров с работой российской ПВО, взрывами и звуками двигателей дронов.

Вскоре появились и первые подробности: автор одного из видео заявил, что, в частности, был атакован склад российского маркетплейса Wildberries в поселке Рыбное под Рязанью.

Досталось и местному нефтеперерабатывающему заводу: там вспыхнул пожар.

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