В СБНО объяснили, для чего российские "Шахеды" залетают в Беларусь
В Совете национальной безопасности и обороны Украины объяснили, почему российские БПЛА типа Shahed залетают в Беларусь во время атак на территорию нашей страны. Это происходит не случайно – Россия таким образом пытается вынудить режим Александра Лукашенко присоединиться к войне против Украины.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, россияне, залетая на белорусскую территорию "Шахедами", пытаются совершить провокацию возле Мозырского НПЗ.
В возможной "бавовне" возле него оккупанты хотят обвинить Украину и требовать после этого от Лукашенко ответных действий.
"Российский дрон этим утром взорвался недалеко от Мозыря, в Калинковичах", – отметил Коваленко.
Напомним: в Калинковичах (Гомельская область Беларуси) во время российской дроновой атаки по Украине рано утром 3 октября взорвался "Шахед". В "Беларускі Гаюн" уверены, что это был именно российский дрон-камикадзе, но неизвестно, сдетонировал ли он сам, или был сбит ПВО.
Позже в сети появилось видео, зафиксировавшее взрыв российского "Шахеда" на территории Беларуси. Между тем местные силовики и власти вторые сутки замалчивают событие.
Как сообщал OBOZ.UA, беларуский диктатор Александр Лукашенко тем временем заявил, что его главная задача – это не допустить втягивания РБ в войну, он будет "делать все, чтобы существовать с Украиной мирно". Также политик заверил: дескать, Минск готов помочь Украине в восстановлении после войны.
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