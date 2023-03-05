В сети показали "мертвый квартал" Мариуполя: от домов остались только камни. Фото
Россия продолжает уничтожать следы своих преступлений в Мариуполе. В этом временно оккупированном городе захватчики ускоренными темпами сносят разбитые дома и сооружения.
Целые кварталы Мариуполя россияне превращают в груду камней. Ужасающие последствия войны и оккупации показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Так выглядит мертвый квартал Мариуполя. Ул. Шевченко, 71,73,75. Ул. Куинджи, 130. Ничего, кроме гнева. Уже никаких других чувств", – подписал жуткое фото он.
На фотографии – когда-то аккуратный центр Мариуполя, который с приходом "русского мира" превратился в руины.
Ранее в Тик-Ток публиковали видео сноса дома по адресу бульвар Шевченко, 71.
Снос оккупантами дома на бульваре Шевченко в Мариуполе
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в этом году Украина освободит Мариуполь от российских оккупантов. Такое обещание командующий дал украинскому мальчику.
Когда четырехлетний Илья спросил у Залужного, вернется ли Украина в город Марии, тот ответил, что это произойдет в 2023 году.
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